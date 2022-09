İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli'ye 4-1 mağlup oldu. Diego Armando Maradona Stadı'nda alınan bu yenilginin ardından gözler Merseyside ekibinin Alman menajeri Jürgen Klopp'a çevrildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Klopp, kovulmaktan hiçbir zaman korkmadığını ifade etti.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"



Maçın ardından açıklamalar yapan Klopp bütün sorumluluğu üstlenirken, "Hayal kırıklığına uğradığımız bir geceydi. Bu yüzden herkesten özür dilemeliyim. Yaşadığımız sorunlar çok açıktı. Her şeyden önce Napoli gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. Onları tebrik ediyorum. Biz ise cidden kötü bir maç oynadık. Bunu kabul etmek kolay değil ama maçı izlediğinizde kötü oynadığımızı anlamak pek de zor değil" diye konuştu.



Alman çalıştırıcı sözlerine şu şekilde devam etti:



"Neden bu kadar yetersizdik? Kötü başlangıcımızı ve Napoli'nin baştaki iki penaltısını görmezden gelemeyiz ama yeterince iyi oynayamadık. Asıl soru oyuncuların neden oynayamadıkları. Bunu çözmek benim işim, benim sorumluluğum. Hala pek çok eksiğimiz var. Alisson Becker kaledeyken bu skorun oluşması için kötü olmanız gerekir. Görünüşe göre kendimizi yeniden keşfetmeliyiz" dedi.



"KOVULMAKTAN KORKMUYORUM"



Bilindiği üzere Chelsea, bir başka Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı. Basın mensuplarından gelen, 'Sizin de kovulmak gibi bir korkunuz var mı?' şeklindeki soruya Klopp, "Pek sayılmaz, hayır ama kim bilir? Farklı türde takım sahipleri vardır. Kulüp sahipleri oldukça sakin ve durumu çözmem için bekliyorlar. Bunu başkasından beklediklerini sanmıyorum. Her zaman bu şekilde ilerledik ama eğer bir gün fikirlerini değiştirirlerse bana söyleyeceklerdir" yanıtını verdi.



"BİZE GÜLÜYORLARDIR"



Liverpool'daki krizin çözümü hakkında Liverpool'un menajeri, "Çözüm yolumuz yeni bir futbol türü icat etmek değil, kendimizi geliştirmek. Bu konu hakkında doğru bir şeyler söyleyebilmem için biraz zamana ihtiyacım var çünkü şu an her şey yüzde yüz net değil" dedi.



Klopp, Wolverhampton ile 10 Eylül Cumartesi günü oynayacakları maça konsantre olduklarının altını çizerken, "Şu anda muhtemelen kendilerini gülmekten alamıyorlardır. Onlar da bizimle karşılaşmak için mükemmel bir zamandalar" diyerek sözlerini tamamladı.





