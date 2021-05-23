Jürgen Klopp: "Sezonu 3. bitirmemiz inanılmaz"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon geneli hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jürgen Klopp: 'Sezonu 3. bitirmemiz inanılmaz'
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23 Mayıs 2021 22:16
Premier Lig'in son bölümündeki atağıyla Şampiyonlar Ligi biletini kapan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, sezonu değerlendirdi.

Zorlu bir sezon geçirdiklerini belirten Klopp, "Oyuncularımın son 10-15 maçta yaptıkları nedeniyle gururluyum. Başarısızlığa reaksiyon verdiler, son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldık, bu etkileyici. Sezonun en kötü anını seçmek istemiyorum, diğerlerine haksızlık olabilir. Geçen sezon, 2 yıl sürdü gibi hissettim. 3. bitirmemiz inanılmaz. Son haftalarda nasıl bir dönüş gerçekleştirdi bu çocuklar, inanılmaz. Şimdi tatil yapmam lazım. 3 hafta sonra gelecek sezon çalışmaları için istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Liverpool, sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı.


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