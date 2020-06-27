Jürgen Klopp: 'Sancho'ya kırmızı forma çok yakışır'

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Jürgen Klopp, Bild'e samimi açıklamalar yaptı.



Jadon Sancho transferiyle ilgili olarak görüşü sorulan Klopp, "Kırmızı forma, Jadon Sancho'ya çok yakışır. Ancak, transferin bu yaz gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çok ilgi çekici bir oyuncu. Liverpool'a transfer olursa, emin olun en çok şaşıran insanı ben olurum." ifadelerini kullandı.



"Dünyanın en iyi teknik direktörü sen misin?" şeklinde gelen soruya Klopp, "Dünyanın en iyisi ünvanı bana bir anlam ifade etmiyor. Biz Liverpool'da ekip olarak iyiyiz. Ancak, iyi bir teknik direktör olduğumu söyleyebilirim. Bana soracak olursanız, dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola'dır." cevabını verdi.



"DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ YOK"



Önümzüdeki yaz için transfer planları sorulan Klopp, "Takımımızda çok fazla değişime ihtiyaç yok. Futbolu domine edebileceğimizi söyleyemem. Çok büyük transferler yapabileceğimiz hakkında da bir açılama yapamam. Futbolcularımın çoğu futbol için en ideal yaşlarında. Üst üste çok fazla doğru kararlar verdik. Yetenekli ve iyi çocukları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse, antrenör ekibim çok özel. Herhangi birini öne çıkaramam. Ayrıca, değişime ve gelişime de devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



"2.5 SEZONDUR ÇOK İSTİKRARLIYIZ"



Dortmund'daki durumu sorulan Alman teknik adam, "Dortmund'daki problemimiz, takım olamamızdı. Bu hatamızı burada tekrarlamadık. Şimdi çok özel bir takım kurduk. Özellikle, son 2.5 sezonda çok istikrarlıyız. Her maçımızı, son maçımız gibi oynuyoruz. Çünkü, futbol bizim en büyük eğlencemiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



