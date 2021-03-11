Jürgen Klopp: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için oynuyoruz'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri Red Bull Leipzig maçının ardından açıklamada bulundu.



Alman menajer açıklamasında Premier Lig hedeflerinden uzaklaştıklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için oynadıklarını bir kez daha dile getirdi. Klopp açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın tek nedeni onu kazanmaktır. Bu maçta ortaya koyduğumuz performans çok önemliydi ve çok iyiydik. Bu gece çok mutluyum." şeklinde konuştu.



Rakiplerini iki maçta da durdurmayı başararak gol yemeden kazanmalarının da altını çizen Alman hoca, "Leipzig bir canavar ve onları iki maçta da çok iyi savunduk, gol yemedik. Çocuklar bu gece eğlenerek oynadılar. Pazartesi günü de bu maçtaki gibi oynarsak büyük fark yaracağız" sözlerini kullandı.



