Jürgen Klopp: "Salah ve Ronaldo dünya çapında"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Salah ve Ronaldo dünya çapında'
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22 Ekim 2021 15:54
Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği dev randevu öncesi Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah ile Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Liverpool Menajeri, "Neden karşılaştırma gereği duyuyorsunuz? İkisi de dünya çapında oyuncular" şeklinde cevap verdi.

Salah ve Ronaldo'nun gol atma konusunda oldukça istekli ve başarılı isimler olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Salah'ın sol ayağı muhtemelen daha iyidir. Ronaldo'nun ise sağ ayağı ve hava topları daha iyidir" açıklamasında bulundu.

Manchester United ile Liverpool 24 Ekim Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.


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