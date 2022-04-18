Jürgen Klopp: 'Salah ile konuşacak bir şey kalmadı'

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, takımın yıldızı oyuncusu Muhammed Salah ile ilgili çıkan ayrılık iddialarını yanıtladı.



İtalyan basınının haberine göre Klopp, "Transfer süreci boyunca Salah ile çok fazla görüşme yaptık. Ancak dürüst olmak gerekirse şu anda konuşacak fazla bir şey kalmadı. Artık sadece maçlar hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki Muhammed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 29 lig maçında 20 gol 11 asistlik performans gösterdi. Mısırlı oyuncu ile Barcelona'nın ilgilendiği öne sürülmüştü.





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