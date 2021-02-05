Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile oynayacakları derbi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Manchester City maçın da oynayıp, oynamayacağıyla ilgili sorulara yanıt veren Alman teknik adam, "Ozan, Manchester City maçında oynayabilir. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ozan'la dün özel bir analiz toplantısı yaptık, ona videolar izlettim" ifadelerini kullandı.



Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlak Gündoğan hakkında da konuşan Jürgn Klopp, "Antrenörlüğünü yaptığım en iyi oyunculardan biri. Özellikle 2012 sezonunda, şu an oynadığı gibi oynuyordu. O yüzden şu an gösterdiği performansa şaşırmıyorum. Ona en iyi dileklerimi gönderiyorum." dedi.



