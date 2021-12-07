Jürgen Klopp: "Origi için kitaplar yazılmalı"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, oyuncusu Origi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Origi için kitaplar yazılmalı'
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07 Aralık 2021 15:45
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının oyuncularından Divock Origi için övgü dolu ifadeler kullandı.

Origi için kitap yazılması gerektiğini söyleyen Alman teknik direktör, "Divock Origi bir efsanedir. Umarım onun hakkında kitaplar yazılır. Eğer yazmazlarsa bunu ben yapacağım." dedi.

Belçikalı golcü bu sezon Liverpool formasıyla 9 maçta forma giydi ve 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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