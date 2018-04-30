Jürgen Klopp: Müslümanlık tezahüratları harika

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Emre Can, Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin her maç öncesinde soyunma odasında abdest aldıklarını belirtti.

30 Nisan 2018 16:36
Jürgen Klopp: Müslümanlık tezahüratları harika
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, takımın Müslüman futbolcuları Emre Can, Mohamed Salah ve Sadio Mane ile ilgili açıklamalarda bulunurken, soyunma odasında yaşanan bir ritüele de değindi.
"ONLARIN HAZIR OLMASI İÇİN SOYUNMA ODASINA ERKEN GELİYORUZ"

Klopp, "Emre Can, Mane ve Salah, her maç öncesinde abdest alıyor. Bu takım için bir ritüel oldu. Onların hazır olması için biz de soyunma odasına 1-2 dakika erken geliyoruz. Kimse çıkıp 'Niye onları beklemek zorundayız?' demiyor. İdeal bir dünyada işler böyle yürür." dedi.

"MÜSLÜMANLIK TEZAHÜRATLARI HARİKA"

Liverpool'lu taraftarların, Salah'ın performansı sonrası tribünlerde "Biz de Müslüman olacağız" şeklinde tezahürat yapılmasıyla ilgili görüşünü belirten Klopp, "Bu harika. Tam da buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz" dedi.

 

Kaynak: Akşam

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