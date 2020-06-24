Jürgen Klopp, Münih'in yıldız orta sahasını istiyor

Premier Lig'de uzun yılllardır hasretini duyduğu şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'da, transfer için gözler Bayern Münih'in yıldızı Thiago'ya çevrildi.Bayern Münih'le görüşmelerden vazgeçen Thiago Alcantara'nın kulüple olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.29 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunun en yetenekli orta sahalarından birisi olarak kabul ediliyor ve Bayern Münih forması giydiği 7 sezonun tamamında Bundesliga Şampiyonluğu'na ulaşmayı başardı.Alman basınından Bild'in iddiasına göre, yıldız orta sahanın yeni sözleşme görüşmelerinde geri adım atma nedeni, gerçekleşecek transferin kariyerinde yapacağı son büyük transfer olacağını düşünmesi olarak görülüyor.İspanyol Thiago için seçenekler arasında, İspanya'ya geri dönmek ya da bir Premier Lig ekibine katılmak var.Jürgen Klopp'un ısrarla takımına istediği yıldız oyuncu için Bayern Münih'in olası satış ihtimallerini de hesaba kattığı söyleniyor.Premier Lig liderinin teknik direktörü Jürgen Klopp, Thiago'nun takımının orta sahasında ihtiyaç duyduğu 'kalite' ilavesi olacağını düşünüyor.Jürgen Klopp, Şubat 2019'da Bayern'le karşılaştıkları maçın ardından; "" diyerek İspanyol orta sahayı övmüştü.Thiago Alcantara, bu sezon takımı ile çıktığı 35 resmi maçta, Bayern Münih adına 3 gol ve 2 asist kaydetti.