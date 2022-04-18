Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester United derbisi öncesi, iki takımın da dünyanın en büyüklerinden olduğunu söyledi.



"BÜYÜK, DEVASA BİR MAÇ"



Alman teknik adam, "Bu büyük, devasa bir maç. Bu iki takım, dünyanın en büyük kulüpleri arasında. Bu durumla başka çıkabilmeliyiz. Bazı futbolcular da bunları öğrenmek zorunda. Manchester United maçı, iki takım için de inanılmaz derecede önemli olacak" dedi.



"Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Gergin bir 90 dakika olacak ve iki takım da savaşacak" sözlerini kullanan başarılı hoca, "Ralf Rangnick ile İngiltere'ye geldiğinden bu yana konuşmadım. Ama onun değiştiğini ve hangi yönlerde kendisini geliştirdiğini görebiliyorum" şeklinde konuştu.



Liverpool ile Manchester United, 19 Nisan'da TSİ 22.00'de Anfield Road'da karşılaşacak.





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