Jürgen Klopp: "Manchester City inanılmaz"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp: 'Manchester City inanılmaz'
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03 Temmuz 2020 01:30
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, şampiyon olarak çıktıkları Manchester City maçında ciddiyetle oynamadıkları eleştirilerine yanıt verdi.

Alman hoca, Manchester City'nin çok iyi olduğunu belirtirken, "Takımımın bu maça yaklaşımından memnunum. Siz başka yere çekecekseniz çekin. Manchester City bu kadar iyi oynarken, başka bir takımın şampiyon olması güzel değil mi? Onlar inanılmaz. Tüm sezon izledim, tek bir kötü maç oynamadılar." dedi.

Liverpool, Manchester City'nin 20 puan önünde yer alıyor.



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