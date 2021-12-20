Jürgen Klopp maç takviminden şikayetçi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Jürgen Klopp, maç takvimiyle ilgili düşüncelerini aktardı.



Klopp, "Çarşamba, pazar ve salı günleri maçlarımız var. Bu imkansız. Bizim bu kadar çok futbolcumuz yok. Belki takımda daha fazla koronavirüs de olacaktır." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Alman menajer, "Lig Kupası'ndaki ikinci yarı final maçı ertelenmeli. Sadece bir maç oynamalıyız, ne zaman olduğu umurumda bile değil. 26 ve 28 Aralık'a maç koymak gerçekçi değil. Oynamak istiyoruz ama yardıma ihtiyacımız olacak. Eğer bu şekilde devam ederse, kendi oynadığımız oyun gibi oynayamayacağız." dedi.



Sezon durdurulma kararı alınırsa bunu normal bir şekilde karşılayacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Lig iptal edilir ve bundan sonra maç oynanmazsa, bunu normal kabul ederim. Bu maçların ne zaman oynanacağına dair bir sorun olduğunu biliyorum. Koronavirüs arasından önce bile programda sıkışıklık vardı ancak şu an program bir mide ağrısı gibi" şeklinde konuştu.





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