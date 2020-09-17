Jürgen Klopp: "Liverpool'u bırakınca dinlenirim"

Liverpool ile başarıdan başarıya koşan Jürgen Klopp geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp: 'Liverpool'u bırakınca dinlenirim'
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17 Eylül 2020 14:50
Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, kulüpteki görevi sona erdiğinde yapacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Klopp, 2024 yılında Liverpool ile mevcut sözleşmesinin sona ermesinin ardından yapacaklarından bahsetti.

"GUARDIOLA'YA HİÇ SORMUYORLAR"

Alman teknik adam açıklamasında; "Bana sık sık ne yapacağım soruluyor. Guardiola'nın sözleşmesi gelecek sene bitiyor olmasına rağmen, ona böyle bir şey sorulduğunu duymadım. 4 yıl içinde sözleşme yenileyip yenilemeyeceğimizi düşünürüz. Eğer yenilemezsek, tatile çıkacağım. Kesinlikle ayrılığın hemen sonrasında yeni bir takım almam." dedi.

Klopp, takımı Liverpool ile geçtiğimiz sezon Premier Lig'i kazanarak, kulübün 30 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmişti.



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