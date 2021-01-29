Jürgen Klopp: 'İyi bir stoper biliyorsanız, bana da söyleyin'

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımının transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Stoper transferi için konuşan başarılı teknik adam, "Liverpool'da ihtiyacımız olan özelliklere sahip, makul fiyatları olan bir stoper biliyorsanız, bana haber verin. Elbette transfer için çalışıyoruz ama bunu doğru bir şekilde yapmalıyız. Seçicilikle pek alakası yok, doğru ismi bulmalıyız. Savunma hattımızda olup bitenler inanılmaz, gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.



OZAN VE MERİH GÜNDEME GELMİŞTİ



Sezon içerisinde savunma hattındaki sakatlıklardan ötürü problemler yaşayan Liverpool'da gündeme 2 Türk futbolcu gelmişti.



Almanya Bundesliga'da Schalke 04 formasını terleten Ozan Kabak ile İtalya Serie A'da Juventus'ta oynayan Merih Demiral'ın Liverpool'un stoper adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti.



