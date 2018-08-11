Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, West Ham United ile oynayacakları Premier Lig'in ilk hafta maçı öncesi basın toplantısında konuştu.Transfer döneminde harcadıkları 190 milyon Euro'yu değerlendiren Klopp, "Son birkaç yılda transfe dönemindeki davranışlarımızı savunurum, çünkü harcadığımızdan daha çok sattık. Belki benimle birlikte harcanan rakam biraz daha artmıştır." ifadeleri kullandı.Klopp, sezonla ilgili beklentileriyle ilgili soruya, "Hala Rocky Balboa gibiyiz, Ivan Drago değil." cevabını verdi.Bu sezon hala şampiyonluk adayı görülmediklerini belirten Alman menajer, "Favori olmak istiyorum, kazanmak istiyorum. Çünkü, Rocky kazanırdı. Fakat, Manchester City fantastik bir takım. Riyad Mahrez gibi önemli bir transfer yaptılar. Tottenham da harika bir kadroya sahip ve geçen sezon bizden daha yukarıdaydılar. Hiç kimseyi almadılar ama gelişimini sürdüren oyuncuları var." diyerek sözlerini noktaladı.