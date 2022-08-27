Jürgen Klopp: 'Haklıymışsınız, yanıldım'

Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Jürgen Klopp, daha önce yaptığı 'orta sahaya ihtiyacımız yok' sözleri nedeniyle yanıldığını kabul etti.



Alman menajer yaptığı son açıklamada sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirterek transferin son günlerinde orta saha transferi yapacaklarını duyurdu. Klopp açıklamasında "Bir orta sahaya ihtiyacımız olmadığını ben söylemiştim, bu doğru. Yanılmışım, haklısınız. Şimdi bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Eğer istediğimiz gibi bir isim bulamazsak almayacağız" diyerek transfer itirafı yaptı.



Son Manchester United maçına Milner, Henderson, Harvey Elliot orta sahasıyla çıkan Klopp'un orta sahada pas özellikli bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını açıklaması üzerine İngiliz basını Frenkie De Jong için zemin yoklanacağını yazdı.



Liverpool kadrosunda Thiago Alcantara'nın yanı sıra Curtis Jones, Naby Keita, Alex-Chamberlain ile Fabinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.





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