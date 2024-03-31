Jürgen Klopp: 'Hak ederek kazandık'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Brighton'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Klopp yaptığı açıklamada, "Kaybetmemek harika oldu. 4-5 gol farkla kazanmak isterdim. Ama bu De Zerbi'nin Brighton'ına karşı oynadığımız en iyi maçtı." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Akıllı oynamamız ve akıllı savunma yapmamız çok iyi. Kolay olmadı ama Brighton'a karşı daha çok zorlandığımız maçlar oldu. Brighton'un kalitesi inanılmaz." ifadelerini kullandı.



Jürgen Klopp ayrıca, "Kazanmayı hak ettik. İstediğimiz de buydu. Bizim için iyi bir durum." şeklinde konuştu.



