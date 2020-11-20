Jürgen Klopp: 'Futbolcular çok para kazanıyor çünkü özeller'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, futbolda tartışılan "yüksek maaşlar" ile ilgili düşüncelerini aktardı.



Özel futbolcuların iyi kazanmasının normal olduğunu belirten Klopp, "İnsanlar, 'Bazı futbolcular çok kazanıyor' diyor. Kazanıyorlar çünkü özeller. Çok iyi aktörler var ancak bazıları James Bond olamıyor. James Bond olan da diğerlerinden fazla kazanıyor. Bu kadar basit. Birçok insan futbol oynuyor ve en iyileri daha fazla kazanıyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan sakatlıklar ilgili de konuşan Alman hoca, "Bu sezon şampiyon olursak, geçen sezondan bile büyük başarı olur. Aston Villa ile 7-2'lik özel bir maç oynadık, ne olacağına bakacağız" dedi.



Liverpool, Premier Lig'e 22 Kasım Pazar günü 22:15'te Leicester City maçıyla geri dönecek.



