Jürgen Klopp: 'Dünyanın en iyisi Salah!'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'in 8. haftasında Watford'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



5 gollü galibiyeti değerlendiren Alman teknik adam, "İyiydik, başka bir şey söyleyemem. Milli ara sonrasında ritim bulmak zor. Ancak bu maçtan sadece bir antrenman yapmamıza rağmen oyuncularım çok iyiydi. Watford'un da bir oyunu olduğunu biliyorum ama onların oynamasına izin vermedik. Gerçekten harika goller attık. Futbolcularımız mükemmel bir tavır ve karakter ortaya koydular." dedi.



Mohamed Salah'ın şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu iddia eden tecrübeli teknik direktör, "Salah çok iyi oynadı. İlk goldeki pası harika ve özeldi. Salah zirvede, hepimiz bunu görebiliyoruz. Ondan daha iyi bir futbolcu var mı şu anda? Bence yok. Messi ve Ronaldo'nun futbolda neler yaptığını biliyoruz ancak şu anda en iyisi kesinlikle Salah." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO