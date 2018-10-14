Jürgen Klopp: 'Çok zeki değilim, kusursuz da değilim'

Menajeri, başarı için ekip çalışması gerektiğini vurguladı ve yardımcılarının önemine dikkat çekti.Dalında uzman isimleri takıma kattıklarını kaydeden Klopp, "Ben bir takım oyuncusuyum. Futbolu tenise tercih ediyorum çünkü etrafımda arkadaşlarımın olmasını, daha büyük bir şeyin parçası olmayı istiyorum. Benim en büyük güçlerimden biri sağduyu çünkü çok zeki değilim. Ancak hayatı her şeyi bilmem gerekmediğini bilerek yaşamam gerektiğini anladım. Özel işler için daha çok bilgisi olan insanlar var ve biz de onları Liverpool'a getirdik. Kusursuz olmadığımı biliyorum, kimsenin de kusursuz olduğumu düşünmesi gerektiği fikrinde değilim. Soru sorulmasına karşı değilim" ifadelerini kullandı.Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 8 hafta sonunda ilk 2 sıradaki Manchester City ve Chelsea ile aynı puanda 3. sırada yer alıyor.