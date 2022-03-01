Jürgen Klopp: 'Çılgın şeyleri hiç düşünmedim'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiliz ekibinin hedefleriyle ilgili konuştu.



Klopp yaptığı açıklamada, "Her iki takımın da Lig Kupası finalinde konsantrasyon seviyesi çılgıncaydı. Bu çok iyi ve çok önemli. Sezon sonuna kadar buna sahip olacak mıyız? Bilmiyorum ama deneyeceğiz." dedi.



"ÇILGIN ŞEYLERİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"



Bu sezon 4 kupayı da kazanma hedeflerinin olup olmadığı sorusuna ise Alman teknik adam, "Bu kadar çılgın şeyleri hiç düşünmemiştim. İngiliz futbol tarihinde henüz hiçbir takım bunu başaramadı. Ayrıca buna yakın bile değiliz." ifadelerini kullandı.



"MANCHESTER CİTY'NİN GERİSİNDEYİZ"



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Lig Kupasını kazandık ama ligde Manchester City'nin gerisindeyiz ve Pazar günkü 120 dakikalık finalin ardından Çarşamba günü Norwich ile oynayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.





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