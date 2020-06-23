Jürgen Klopp: 'Biz, City'nin nasıl 20 puan önündeyiz?'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de Manchester City'nn Burnley'yi 5-0 mağlup ettiği maç sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Alman hoca, "Manchester City'nin 5-0 kazandığı maçı izledim, biz bu takımın nasıl 20 puan önündeyiz, çok şaşırdım. Herhalde her şeyi doğru yaptık" ifadelerini kullandı.



Premier Lig'de 30 hafta sonunda Liverpool 83 puanla zirvede yer alırken, Manchester City 63 puanla 2. sırada.



