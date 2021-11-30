Jürgen Klopp: "Ballon d'Or'u Lewandowski almadıysa daha alamaz"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ballon d'Or için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Ballon d'Or'u Lewandowski almadıysa daha alamaz'
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30 Kasım 2021 17:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

Salah'ın sıralamasına şaşırdığını söyleyen Klopp, "Evet dürüst olmak gerekirse Salah'ın 7. sırada olmasına şaşırdım. Çok daha üst sıralarda olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Ödülü Messi'nin alması hakkında konuşan Alman teknik direktör, "Messi'ye her zaman Ballon d'Or verilebilir ancak bu yıl ödülü Lewandowski almadıysa bir daha asla alamaz." dedi.


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