Jürgen Klopp: 'Atalanta'yı Leeds'e benzetiyorum!'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Devler Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu



Klopp açıklamasında, "Oynaması çok zor bir rakip. Atalanta'da çok iyi oyuncular var ve organize oluyorlar. Bunun yanında sisteme yüzde 100 inançla oynuyorlar. Futbolcular yeteneklerini inanılmaz derecede akıllı şekilde kullanıyorlar" dedi.



Atalanta'ya övgüler yağdıran Klopp, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor maçımız olacak. Atalanta'yı biraz Leeds United'a benzetiyorum. Kolay geçmeyecek" sözlerini kullandı



