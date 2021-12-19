Jurgen Klopp: 'Aşısız oyuncu transfer etmeyeceğiz'

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp , kulübün aşısız oyuncuları transfer etmeyeceğini söyledi.



Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, "Açıkçası şuanda herhangi biriyle imza aşamasına gelmedik ama transfer yapılırsa aşılı olanları tercih edeceğiz." dedi.



Aşı olmayanın herkes için tehdit olduğunu belirten Alman teknik adam, "Durumumuzu ele alalım. Eğer oyuncu hiç aşılanmamışsa, hepimiz için bir tehdit oluşturur. Bu yüzden farklı seçenekler bulmamız gerekir. Aşı olmayan kişi, kıyafetlerini ayrı bir soyunma odasında değiştirmesi gerekiyor, başka bir kafeteryada yemek yemesi gerekiyor, başka bir otobüse binmesi gerekiyor, başka bir arabayla gitmesi gerekiyor. Toplumsal açıdan bakıldığında, bu gerçek bir karmaşa, umarım gelecekte buna gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO