Jurgen Klopp Almanya'ya gitmeyecek

Almanya Futbol Federasyonu kaybedilen Japonya maçının ardından takımdan ayrılan Hansi Flick'in yerine teknik direktör arayışlarına başladı.



En kuvvetli aday olarak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp görülsede Alman teknik direktörün menajeri bu kapıyı kapattı.



"LIVERPOOL İLE KONTRATI VAR"



Jurgen Klopp, 2021 yılında Joachim Low'ün takımdan ayrılmasının ardından da Almanya Milli Takım'ıyla adı geçmişti ancak Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle bu söylentiler son bulmuştu.



Hansi Flick'in takımdan ayrılmasının ardından bu iddialar tekrardan alevlense de Klopp'un menajeri Marc Kosicke bu iddiaları kesin bir dille reddetti.



Jurgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Sportschau'ya yaptığı açıklamada, "Jurgen'in Liverpool'la uzun vadeli bir sözleşmesi var ve milli antrenörlük pozisyonuna uygun değil" dedi.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Jurgen Klopp, 2022'nin Nisan ayında Liverpool ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.



