Jurgen Kloop'ten Muhammed Salah açıklaması!

Liverpool teknik direktörü Jurgen Kloop, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anılan Muhammed Salah için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jurgen Kloop'ten Muhammed Salah açıklaması!
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25 Ağustos 2023 12:24
Liverpool teknik direktörü Jurgen Kloop, Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'a transfer olacağı konusuna ilişkin konuştu.

Tecrübeli teknik adam transfer iddiaları için ''Bizim açımızdan, Salah konusu hakkında konuşulacak bir şey yok. Eğer bir teklif olsaydı, bizim cevabımız hayır olurdu. Salah, %100'üyle Liverpool'a bağlı" ifadelerini kullandı.

Kloop, Suudi Arabistan'da transferin son gününün, Avrupa'dan 20 gün sonra olması hakkında ise, "Bu iyi bir şey değil. Sistemin bir parçası olmak istiyorsanız herkesle aynı zamanda iş yapmalısını'' dedi. 

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Mısırlı yıldıza Ligin en yüksek maaşını teklif ederek kadrosuna katacağı söyleniyordu.
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