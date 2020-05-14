Jürgen Damm: "Menajerimden Beşiktaş için haber bekliyorum"

Siyah-Beyazlıların transfer gündeminde yer alan Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde verdiği röportajda, "Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım" dedi.

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Jürgen Damm: 'Menajerimden Beşiktaş için haber bekliyorum'
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14 Mayıs 2020 17:56
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.

Beşiktaş ile ilgili soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTEMEDİĞİ 2 TAKIM

Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Rayados'a transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.

Bu sezon 14 maçta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, 372 dakikada 1 asist yaptı.



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