Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.Beşiktaş ile ilgili soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, "" ifadelerini kullandı.Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "" dedi.Bu sezon 14 maçta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, 372 dakikada 1 asist yaptı.