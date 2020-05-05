Jürgen Damm izleme ekibinden veto yedi

Beşiktaş'a önerilen isimler arasında olan Jürgen Damm'a, kulübün izleme ekibinden veto geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Jürgen Damm izleme ekibinden veto yedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2020 12:06
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Kara Kartal'a menajerler aracılığıyla her geçen gün yeni öneriler geliyor.

Siyah-Beyazlılar'a son önerilen ismin Jürgen Damm olduğu öğrenildi.

Meksika'nın Tigres takımında oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi ve sadece 1 asist yaptı. Damm isminin oyuncu izleme ekibinden onay alamadığı kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için