Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Kara Kartal'a menajerler aracılığıyla her geçen gün yeni öneriler geliyor.Siyah-Beyazlılar'a son önerilen ismin Jürgen Damm olduğu öğrenildi.Meksika'nın Tigres takımında oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi ve sadece 1 asist yaptı. Damm isminin oyuncu izleme ekibinden onay alamadığı kaydedildi.