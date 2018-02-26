Jupp Heynckes: ''İngilizler 3 milyar Euro harcamış!''

Bayern Münih'in tecrübeli teknik direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İngiliz takımları hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern'in teknik direktörü Heynckes, Avrupa'daki rekabet ortamının her geçen yıl arttığını belirtti.
Alman basınına konuşan Heynckes, ''Futbolda rekabet artık değişti. Şu anki takımım 2012-2013 yılında şampiyon olduğumuz takımdan daha iyi. Ama o yıldan beri Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 5 takım, transfere 3 milyar Euro harcamış'' sözlerini kullandı.
''REKABET BU SEZON ÜST SEVİYEDE''
Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşabileceklerini belirten tecrübeli teknik adam, ''2012-13 yılında kazandık ve şu an kadromuz daha iyi. Ama bu, yine şampiyon olacağımız anlamına gelmiyor. Bu sezon, rekabet daha üst seviyede'' dedi.
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Alman basınına konuşan Heynckes, ''Futbolda rekabet artık değişti. Şu anki takımım 2012-2013 yılında şampiyon olduğumuz takımdan daha iyi. Ama o yıldan beri Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 5 takım, transfere 3 milyar Euro harcamış'' sözlerini kullandı.
''REKABET BU SEZON ÜST SEVİYEDE''
Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşabileceklerini belirten tecrübeli teknik adam, ''2012-13 yılında kazandık ve şu an kadromuz daha iyi. Ama bu, yine şampiyon olacağımız anlamına gelmiyor. Bu sezon, rekabet daha üst seviyede'' dedi.
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