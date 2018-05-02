Jupp Heynckes: 'Hakemden şikayet etmem'

Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup olması sebebiyle elenen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Jupp Heynckes'in açıklamaları;
"Bu seviyede büyük hatalar yapmamalısınız. Biz iki maçta da yaptık"
KÜÇÜK DETAYLAR
"Bence iki maçta da Real Madrid'den daha iyiydik. Ancak futbolda sık sık olduğu gibi yine küçük detaylar sonucu etkiledi"
CÜNEYT ÇAKIR YORUMU
"Pozisyon kesin penaltı ama bunun üzerinde durmayacağım ve sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Bu yüzden hakemden şikayet etmeye gerek yok"
MAÇIN YILDIZI NAVAS
"Her iki maçı da domine ettik. Uzun zamandır Bayern Münih'in bu kadar iyi oynadığını görmedim. Real Madrid sadece hızlı hücum yapabildi. Keylor Navas maçın yıldızıydı."
SON MAÇIM...
"Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımdı. Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bu şekilde bitmesi üzücüBu kararı 72 yaşında vereceğimi hiç düşünmezdim. 2013'te oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinin son maçım olduğunu düşünmüştüm. Geri döneceğimi asla hayal etmezdim."
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İşte Jupp Heynckes'in açıklamaları;
"Bu seviyede büyük hatalar yapmamalısınız. Biz iki maçta da yaptık"
KÜÇÜK DETAYLAR
"Bence iki maçta da Real Madrid'den daha iyiydik. Ancak futbolda sık sık olduğu gibi yine küçük detaylar sonucu etkiledi"
CÜNEYT ÇAKIR YORUMU
"Pozisyon kesin penaltı ama bunun üzerinde durmayacağım ve sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Bu yüzden hakemden şikayet etmeye gerek yok"
MAÇIN YILDIZI NAVAS
"Her iki maçı da domine ettik. Uzun zamandır Bayern Münih'in bu kadar iyi oynadığını görmedim. Real Madrid sadece hızlı hücum yapabildi. Keylor Navas maçın yıldızıydı."
SON MAÇIM...
"Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımdı. Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bu şekilde bitmesi üzücüBu kararı 72 yaşında vereceğimi hiç düşünmezdim. 2013'te oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinin son maçım olduğunu düşünmüştüm. Geri döneceğimi asla hayal etmezdim."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın