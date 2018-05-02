Jupp Heynckes: 'Hakemden şikayet etmem'

ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup olması sebebiyle elenenteknik direktör, maçın ardından açıklamalarda bulundu."Bu seviyede büyük hatalar yapmamalısınız. Biz iki maçta da yaptık""Bence iki maçta da Real Madrid'den daha iyiydik. Ancak futbolda sık sık olduğu gibi yine küçük detaylar sonucu etkiledi""Pozisyon kesin penaltı ama bunun üzerinde durmayacağım ve sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Bu yüzden hakemden şikayet etmeye gerek yok""Her iki maçı da domine ettik. Uzun zamandır Bayern Münih'in bu kadar iyi oynadığını görmedim. Real Madrid sadece hızlı hücum yapabildi. Keylor Navas maçın yıldızıydı.""Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımdı. Artık teknik direktörlük yapmayacağım. Bu şekilde bitmesi üzücüBu kararı 72 yaşında vereceğimi hiç düşünmezdim. 2013'te oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinin son maçım olduğunu düşünmüştüm. Geri döneceğimi asla hayal etmezdim."