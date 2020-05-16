Junior Tavares: 'Galatasaray ve Ajax teklif yaptı'

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'dan kiralık olarak Portekiz'de Portimonense forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Junior Tavares, 2017-18 sezonunda Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.
O dönemde Ajax ile Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Sao Paulo'da oynarken çok iyiydim. Menajerim beni çağırdı ve iki teklif olduğunu söyledi, biri Ajax'tan, biri de Galatasaray'dandı. Sao Paulo'da iyiydim ve biraz korktum. Bir anda beni çağırıp bu tekliflerden bahsetmişti. David Neres tatile geldiğinde benim evime geldi ve 'Benim yanıma gel, yalnızım, tek başıma sıkılıyorum' dedi. Gülmeye başladım: 'Ajax için Sao Paulo'dan ayrılmayacağım' dedim. O da Sao Paulo'da oynadığı için, benim ne demek istediğimi anladı, bu kulübün ne olduğunu biliyor." dedi.
"TÜRKİYE'DEN İSTEYENLER VAR"
Gelecek sezon için Türkiye'den de teklifler olduğunu kaydeden Tavares, "Menajerlerim görüşmeler yapıyor. Portekiz'den isteyen kulüpler var, Türkiye ve Rusya'dan da talep oldu. Bekleyip görmek zorundayız. Şu anda bekliyorum, sözleşmem bu ay bitiyordu ancak ligin uzaması sonrasında ben de kalmak zorundayım. Menajerimle görüşeceğim ve en iyisini nne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Portimonense'de 8 maça çıkan ve 536 dakika süre alan Sambacı, 1 asist yaptı.
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O dönemde Ajax ile Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Sao Paulo'da oynarken çok iyiydim. Menajerim beni çağırdı ve iki teklif olduğunu söyledi, biri Ajax'tan, biri de Galatasaray'dandı. Sao Paulo'da iyiydim ve biraz korktum. Bir anda beni çağırıp bu tekliflerden bahsetmişti. David Neres tatile geldiğinde benim evime geldi ve 'Benim yanıma gel, yalnızım, tek başıma sıkılıyorum' dedi. Gülmeye başladım: 'Ajax için Sao Paulo'dan ayrılmayacağım' dedim. O da Sao Paulo'da oynadığı için, benim ne demek istediğimi anladı, bu kulübün ne olduğunu biliyor." dedi.
"TÜRKİYE'DEN İSTEYENLER VAR"
Gelecek sezon için Türkiye'den de teklifler olduğunu kaydeden Tavares, "Menajerlerim görüşmeler yapıyor. Portekiz'den isteyen kulüpler var, Türkiye ve Rusya'dan da talep oldu. Bekleyip görmek zorundayız. Şu anda bekliyorum, sözleşmem bu ay bitiyordu ancak ligin uzaması sonrasında ben de kalmak zorundayım. Menajerimle görüşeceğim ve en iyisini nne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Portimonense'de 8 maça çıkan ve 536 dakika süre alan Sambacı, 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın