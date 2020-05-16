Junior Tavares: 'Galatasaray ve Ajax teklif yaptı'

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'dan kiralık olarak Portekiz'de Portimonense forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Junior Tavares, 2017-18 sezonunda Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.O dönemde Ajax ile Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını belirten Brezilyalı oyuncu, "" dedi.Gelecek sezon için Türkiye'den de teklifler olduğunu kaydeden Tavares, "" ifadelerini kullandı.Portimonense'de 8 maça çıkan ve 536 dakika süre alan Sambacı, 1 asist yaptı.