Junior Moraes: 'Odada 70 kişiydik, tıpkı sığınak gibi'

Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı futbolcusu Junior Morae, ülkesinde yaşadığı durumu Romanya'ya geçmesinin ardından anlattı.



"Romanya, her zaman benim kalbimde olan bir ülke çünkü burada çok güzel anlar yaşadım, burada birçok arkadaşım var" diyen Moraes, "Romanya bize yardım ediyor. Bu destekleri için herkese teşekkür ederim. Yalnız başıma Ukrayna'dan ayrılamazdım ve takım arkadaşlarımı bırakamazdım. Artık herkes güvende olduğu için ve evine gidebileceği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"BOMBALAR VE ORDU ÇOK YAKINDI"



Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'daki ilk günlerini anlatan 34 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir şok yaşadım. İlk iki gün çok fazla gerginlik vardı, bombalar ve Rusya'nın ordusu çok yakındı. İletişim yoktu, sevdiklerimizle konuşamadık. Otel odasında 70 kişiydik tıpkı sığınaklarda olduğu gibi. Kimse, savaş istemiyor" şeklinde konuştu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te oynayan bazı futbolcular bir otele sığınmıştı





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