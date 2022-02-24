Junior Moraes: 'Bizim için dua edin'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Moraes, "Tüm arkadaşlarımız ve ailemiz için durum çok ciddi. Kiev'de sıkıştık ve bir çözüm bekliyoruz. Bir otelde kapalı kaldık. Bizim için dua edin" ifadelerini kullandı.



Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkede sportif faaliyetler bir aylığına askıya alınmıştı.





İLGİLİ VİDEO