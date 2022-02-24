Junior Moraes: "Bizim için dua edin"

Shakhtar Donets'in Ukraynalı futbolcusu Junior Moraes, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Junior Moraes: 'Bizim için dua edin'
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24 Şubat 2022 12:46
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'te forma giyen Junior Moraes, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Moraes, "Tüm arkadaşlarımız ve ailemiz için durum çok ciddi. Kiev'de sıkıştık ve bir çözüm bekliyoruz. Bir otelde kapalı kaldık. Bizim için dua edin" ifadelerini kullandı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkede sportif faaliyetler bir aylığına askıya alınmıştı.

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