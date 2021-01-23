Junior Fernandes, Süper Lig'e döndü!

Başakşehir, Alanyaspor'un eski oyuncusu Junior Fernandes'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Junior Fernandes, Süper Lig'e döndü!
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23 Ocak 2021 16:56
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan bu sene ise beklentileri karşılayamayan Başakşehir, Alanyaspor'un eski oyuncusu Junior Fernandes'i transfer etti.

Junior Fernandes, Başakşehir için İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Fernandes, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

32 yaşındaki Junior Fernandes ailevi sorunlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetmişti.

Sezon başında Alanyaspor'dan Al-Ittihad Kalba kulübüne bonservis bedelsiz olarak transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu Junior Fernandes toplam 13 maça çıktı ve 3 gol 1 asist üretmişti.






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