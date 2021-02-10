Junior Fernandes: 'Plana sadık kalmaya dikkat ediyoruz'

Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek tur atladığı maçta ağları sarsan Junior Fernandes, mücadele sonrasında konuştu.



Duygularını paylaşan yıldız isim, "Gol attığım için, takımım kazandığı için mutluyum. Bu gol de turu getiren gollerden biri oldu. 6 ay uzaktım Türkiye'ye. Fizik ve mental olarak iyiyim. Türkiye Ligi, tanıdığım, bildiğim bir lig. Burada olduğum için mutluyum. Aykut Kocaman'ın fikirlerini, filozof düşüncelerine dikkat ederek, plana sadık kalmaya gayret gösteriyoruz. Hocamız da bizi destekliyor" dedi.



