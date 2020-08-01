Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes için Beşiktaş ve Medipol Başakşehir resmen devreye girdi.



Şili basını, 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ve Başakşehir'in görüşmelere başladığını duyurdu. Junior Fernandes'in kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtilirken, Şilili futbolcunun menajerinin, pazarlık masasında olduğu vurgulandı.



Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çalıştığı dönemden öğrencisi olan Junior Fernandes'in transferini onaylarken, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da sözleşmesi biten Eljero Elia'nın yerine Fernandes'i istedi.



Alanyaspor'da bu sezon 38 maçta görev yapan Junior Fernandes, bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başlarken; 1 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



