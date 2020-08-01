"Junior Fernandes için Beşiktaş ve Başakşehir teklif yaptı"

Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen ve kulübüyle sözleşmes biten Junior Fernandes için Beşiktaş ve Medipol Başakşehir transfer yarışına girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Junior Fernandes için Beşiktaş ve Başakşehir teklif yaptı'
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01 Ağustos 2020 22:30
Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes için Beşiktaş ve Medipol Başakşehir resmen devreye girdi.

Şili basını, 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ve Başakşehir'in görüşmelere başladığını duyurdu. Junior Fernandes'in kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtilirken, Şilili futbolcunun menajerinin, pazarlık masasında olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'da çalıştığı dönemden öğrencisi olan Junior Fernandes'in transferini onaylarken, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da sözleşmesi biten Eljero Elia'nın yerine Fernandes'i istedi.

Alanyaspor'da bu sezon 38 maçta görev yapan Junior Fernandes, bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başlarken; 1 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



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