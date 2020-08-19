Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'da

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2020 13:59
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı. 

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için