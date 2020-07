Junior Caiçara: 'Şampiyon olmamız an meselesiydi'

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, sezonu değerlendirdi ve takımının Avrupa'da başarılı olacağını söyledi.



"ŞAMPİYONLUĞUMUZ AN MESELESİYDİ"



Başakşehir'in yıllardır hemen hemen aynı kadroyla oynamasının şampiyonlukta önemli rol oynadığını söyleyen Caiçara, "Sonunda! Geçtiğimiz sezon kaçırdığımız başarıya bu sezon ulaştık. Şimdi bu zaferi kutlama zamanı. Kulüp, bu yapıyı oluşturduğu için aldığı tüm desteği hak ediyor. Son birkaç yıla bakarsak düzenli bir şekilde zirveye oynamıştık ve şampiyon olmamız an meselesiydi. Takımımız neredeyse 3 yıldır birlikte oynuyor, bu da önemli bir detay." dedi.



"KULÜP TARİHİNE GEÇMEKTEN MUTLUYUM"



Avrupa'da başarılı olacaklarına inandığını kaydeden Brezilyalı sağ bek, "Şampiyonluğun bir parçası olmaktan ve kulüp tarihine geçmekten dolayı mutluyum. Kulübümüzün uzun bir süre daha başarılı olacağına dair inancım tam. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Şimdi her şeyin olabileceği bir Avrupa Ligi maçımız var. Turnuva boyunca büyük takımları eledik ve kim bilir, elemeye devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.