Junior Caiçara: "Almanya'ya Leipzig'i yenmeye geldik"

Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Leipzig maçı öncesi konuştu. İşte Junior Caiçara'nın açıklamaları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Junior Caiçara: 'Almanya'ya Leipzig'i yenmeye geldik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2020 17:07
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Leipzig karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"DEVLER LİGİ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Leipzig maçı öncesi konuşan Junior Caiçara "Şampiyonlar Ligi'nde beklentimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi için de heyecanlıyız. Geçen sezon şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Trabzonspor karşısında hafta sonu önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda oldukça güvenli oynayarak iyi bir galibiyete ulaştık." dedi.

"LEIPZIG'İ YENMEYE GELDİK"

31 yaşındaki Brezilyalı Junior Caiçara, "Leipzig geçen sezon harika işler yaptı. Ancak hazırız ve Leipzig'e sürpriz yapabileceğimize inanıyorum. Almanya'ya Leipzig'i yenmeye geldik. Bavulumuzda 3 puanla geri dönebiliriz." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için