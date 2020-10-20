Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Leipzig karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



"DEVLER LİGİ İÇİN HEYECANLIYIZ"



Leipzig maçı öncesi konuşan Junior Caiçara "Şampiyonlar Ligi'nde beklentimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi için de heyecanlıyız. Geçen sezon şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Trabzonspor karşısında hafta sonu önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda oldukça güvenli oynayarak iyi bir galibiyete ulaştık." dedi.



"LEIPZIG'İ YENMEYE GELDİK"



31 yaşındaki Brezilyalı Junior Caiçara, "Leipzig geçen sezon harika işler yaptı. Ancak hazırız ve Leipzig'e sürpriz yapabileceğimize inanıyorum. Almanya'ya Leipzig'i yenmeye geldik. Bavulumuzda 3 puanla geri dönebiliriz." diye konuştu.



