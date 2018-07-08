Juninho'nun Fatih Terim'e önerdiği Sambacı

İsviçre kampı öncesinde Rusya'da bazı Dünya Kupası maçlarını yerinde izleyen Fatih Terim, burada birçok eski futbolcu, menajer ve kulüp yetkilisiyle bir araya geldi.
Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu. Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi.
Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor.
Vasco Da Gama'da 5 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yapan Andrey Ramos, birçok Avrupa devinin yakın takibinde.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu. Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi.
Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor.
Vasco Da Gama'da 5 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yapan Andrey Ramos, birçok Avrupa devinin yakın takibinde.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın