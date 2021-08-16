Juninho, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Ali Koç'un forvet için 1 numaralı hayali olan Moussa Dembele konusunda somut gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Sarı Lacivertliler'den yetkililer Fransa'ya giderek Fransız yıldız ve menajeriyle temas kurmuştu. Fenerbahçe ile ilgili yaptığı araştırmalarda son derece olumlu bilgiler alan Dembele, Kanarya'ya yeşil ışık yaktı. Fenerbahçeli yetkililer Fransa'da görüşmeleri sürdürürken, bu kez Lyon'dan bir grup İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, yanında çalıştığı bir menacerle birlikte önümüzdeki günlerde soluğu Türkiye'de alacak.



22 MİLYON EUROYA ALDILAR



Juninho Pernambuacno'nun hedefinde Fenerbahçe'nin iki yıldızı, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan var. Lyon'un lige kötü başlangıç yapıp, dün de Angers'e 3-0 kaybetmesi sonrası transfer çalışmalarına hız verildi. Juninho, Pelkas ve Ozan'a bir an önce imza attırmak istiyor. Brezilyalı futbol adamı, Moussa Dembele'ye karşılık bu ikilinin yanı sıra bir miktar para talep edecek. Lyon, 2018'de yıldız forvet için 22 milyon Euro bonservis ödemişti. Fenerbahçe ise Pelkas ve Ozan'ı vermeye sıcak bakıyor ancak ekstra bir ödeme yapmak istemiyor.



VITOR PEREIRA BEKLEMEDE



İstanbul'daki pazarlıkların kıran kırana geçmesi bekleniyor. Ali Koç'un bu görüşmelere bizzat katılacağı öğrenildi. Vitor Pereira ise bir an önce yeni golcüsü Dembele'ye kavuşmanın hayalini kuruyor. Bu transferle ilgili bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.



