Juninho: "Değerlerimize karşı çıkmaktansa 5-0 kaybetmek daha iyi"

Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, taktik toplantıya geç katıldığı için ceza alan Lucas Paqueta hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juninho: 'Değerlerimize karşı çıkmaktansa 5-0 kaybetmek daha iyi'
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22 Ekim 2021 16:41
Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, Sparta Prag maçından önce yapılan taktik toplantıya geç kalan ve ceza alan Lucas Paqueta ile ilgili konuştu.

Değerlerine çok önem verdiklerini söyleyen Brezilyalı futbol adamı, "Dürüst olmak gerekirse, değerlerimize karşı gelmektense 5-0 kaybetmeyi tercih ederim. Kurallarımız var ve bunlara saygı duyulması gerekiyor." dedi.

Bu değerlerine birlikte karar verdiklerini söyleyen Juninho, "Bu kuralları diğerlerinden iyi olmak istediğimiz için koymadık. Bunlara birlikte karar verdik ve hep birlikte bunları ileriye taşımaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

SPARTA PRAG MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Taktik toplantıya geç kaldıktan sonra ceza alan ve Sparta Prag mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Lucas Paqueta, 45. dakikada oyuna dahil oldu. Brezilyalı futbolcu, Fransız ekibinin 4-3 kazandığı maçta bir gol attı.


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