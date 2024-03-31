Juninho'dan, Beşiktaş için transfer açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Karabağ ile Azerbaycan Ligi'nde şampiyonluk kazanan Juninho transfer için açıklamada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Juninho'dan, Beşiktaş için transfer açıklaması
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31 Mart 2024 09:20
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Juninho, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Kapaz'ı deplasmanda 6-1 yenen Karabağ şampiyon oldu.

"MENAJERİM DEĞERLENDİRİYOR"

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho transferiyle ilgili soruyu yanıt verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Karabağ formasıyla 44 resmi maça çıkan Juninho bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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