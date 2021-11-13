Julio Cesar Ribas: "11 kişi olsak da sonuç değişmezdi"

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, A Milli Takımımız ile oynadıkları maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Julio Cesar Ribas: '11 kişi olsak da sonuç değişmezdi'
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13 Kasım 2021 22:48
Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, A Milli Takımımıza 6-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 kişi kalmaları hakkında konuşan Ribas, "Bugün aslında iki ayrı noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum, çok iyi bir galibiyet aldılar. Türkiye bu galibiyeti hak etti. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyorum, oyuncum orada topa dokundu. 11 kişi oynasaydık da skorun çok fazla değişeceğini sanmıyorum." dedi.


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