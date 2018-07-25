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Julian Nagelsmann'dan tarihi Real Madrid itirafı

Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Real Madrid'den teklif aldığını ama kabul etmediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Julian Nagelsmann'dan tarihi Real Madrid itirafı
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25 Temmuz 2018 14:14
Gelecek sezon Leipzig'in başına geçecek olan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın görevinden ayrılmasının ardından İspanyol ekibinin başına 31 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın geçeceği ciddi şekilde konuşulmuştu. Alman teknik adam, bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve Real Madrid'den teklif aldığını doğruladı.

Julian Nagelsmann, "Real Madrid'i reddettim, bunu teklifi düşünmediğimden dolayı yapmadım. Real Madrid'in teklifini kim geri çevirebilir? Real Madrid'den daha büyük bir şey yok ama ailem açısından, yurtdışına taşınmak için doğru zaman değildi." dedi.

Real Madrid'in başına bir gün geçebileceğini söyleyen Nagelsmann, "Teknik direktörlük kariyerim oldukça iyi şekilde gelişirse, İspanya'da bir takım çalıştırmak için yeniden şansım olabilir." açıklamasını yaptı.



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