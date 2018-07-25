Gelecek sezon Leipzig'in başına geçecek olan Hoffenheim Teknik Direktörüçok konuşulacak açıklamalar yaptı.Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın görevinden ayrılmasının ardından İspanyol ekibinin başına 31 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın geçeceği ciddi şekilde konuşulmuştu. Alman teknik adam, bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve Real Madrid'den teklif aldığını doğruladı.Julian Nagelsmann, "Real Madrid'i reddettim, bunu teklifi düşünmediğimden dolayı yapmadım. Real Madrid'in teklifini kim geri çevirebilir? Real Madrid'den daha büyük bir şey yok ama ailem açısından, yurtdışına taşınmak için doğru zaman değildi." dedi.Real Madrid'in başına bir gün geçebileceğini söyleyen Nagelsmann, "Teknik direktörlük kariyerim oldukça iyi şekilde gelişirse, İspanya'da bir takım çalıştırmak için yeniden şansım olabilir." açıklamasını yaptı.