Julian Nagelsmann: 'Sörloth gelirse mutlu olurum'

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan istedikleri Alexander Sörloth için yeni açıklamalarda bulundu.



Norveçli oyuncunun transferi istediğini söyleyen Nagelsmann, "Alexander Sörloth'tan bağımsız olarak, oyuncular transfer yapmadan önce teknik direktör ile görüşmek, gözlerinin içine bakmak, sesini duymak ve nelerle karşılaşacağını bilmek istiyor. Benim için de aynısı geçerli. Sörloth ile ilgilendiğimiz artık bir sır değil ve o da bize gelmek istiyor. Eğer bunu gerçekleştirirsek mutlu olurum ama listede ilginç başka oyuncular da var." ifadelerini kullandı.



AĞAOĞLU, TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un transferini açıklamıştı.



Ağaoğlu, " Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşma çerçevesinde Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. Trabzonspor'a 375 bin euroya mal olmuş, kiralık ve 1 sene sonra 11-12 milyon euro gelir bırakarak ve bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer bunun eşi ve benzeri Türk futbolunda varsa ben bilmiyorum. 375 bin euroya kiralık gelip 11-12 milyon euro karla giden ilk futbolcu olacak." demişti.



