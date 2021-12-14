Julian Nagelsmann: "Salzburg eşleşmesi bizim için kötü"

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Salzburg eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Nagelsmann: 'Salzburg eşleşmesi bizim için kötü'
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14 Aralık 2021 17:56
Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg eşleşmesi için açıklamalarda bulundu.

Salzburg'un kendileri için kötü bir eşleşme olduğunu söyleyen Nagelsmann, "Salzburg, kötü durumlarla başa çıkabilen sistemli bir takım. Bizim açımızdan -olumlu anlamda- kötü bir rakip. Oynamaya ve kazanmaya aç, son derece genç bir takım. Onlara karşı oynayacak olmak rahatsız edici. Matthias Jaissle gibi çok iyi bir antrenöre sahipler. Takımı her zaman diri tutar. Her iki maça da çok iyi odaklanmamız gerekiyor çünkü bizi baskı altına alacaklar." ifadelerini kullandı.


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