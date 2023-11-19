Julian Nagelsmann: 'Penaltı kararı yanlıştı'

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.



Nagelsmann, Türkiye'nin kazandığı penaltıyla ilgili, "Kai'nin kolu doğal konumdaydı. Bence penaltı değildi. Kurallar, uluslararası arenada Bundesliga'ya göre biraz daha katı." ifadelerini kullandı.



Yedikleri ilk golden bahseden Alman çalıştırıcı, "Yediğimiz ilk çok basitti. Onların işini kolaylaştırdık. Bazı oyuncularımız, böyle bir maçı kazanmak için gereken duygusal seviyeye ulaşamadı. İlk 10 dakika pozisyonları bitirebilseydik sonuç farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.





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